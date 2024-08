CATANIA – Per l’ennesima volta chiede del denaro alla madre per la droga, ma al suo rifiuto la minaccia. Protagonista di questa vicenda è un 42enne arrestato dalla polizia di Catania per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Gli agenti sono intervenuti nell’abitazione di un’anziana signora, nel quartiere Nesima, che preoccupata ha richiesto l’intervento della polizia per le minacce del figlio. Dopo aver portato alla calma il figlio, piuttosto agitato, gli agenti hanno raccolto lo sfogo della donna che ha raccontato tutti i maltrattamenti costretta a subire per anni, sfociati anche in una denuncia presentata lo scorso anno. Il 42enne è stato condotto in carcere.