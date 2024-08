CATANIA – Gli agenti del commissariato di Librino hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di un centro scommesse di viale Giovanni da Verrazzano perché da numerosi controlli effettuati dai poliziotti è emersa l’assidua presenza di clienti pregiudicati, riscontrando, di fatto, come l’esercizio di raccolta scommesse fosse un luogo di abituale ritrovo di soggetti con precedenti per reati di particolare allarme sociale. Pertanto è stata disposta la temporanea sospensione dell’attività della sala scommesse con la contestuale chiusura per 7 giorni.