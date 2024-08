“A Catania un cimitero di auto abbandonate”

CATANIA – “Auto abbandonate nelle strade di Catania, un numero destinato ad aumentare a causa della crisi economica che stiamo vivendo”. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale Andrea Cardello che prosegue: “Sono sempre di più le famiglie che non arrivano a coprire tutte le spese necessarie tra assicurazioni, manutenzione, aumento della benzina e bollo”. Il risultato, come spiega Cardello, è che le autovetture vengono parcheggiate e lasciate marcire sotto il sole e la pioggia diventano bersaglio di innumerevoli furti, finché della vettura non resta solo la scocca. “Tutto questo genera insicurezza nelle nostre strade – afferma il consigliere – oltre ad essere un enorme problema nelle operazioni di pulizia delle strade dalla cenere vulcanica”. Cardello in conclusione chiede all’amministrazione comunale di trovare una soluzione all’annosa questione: “Non possiamo permettere che diverse zone della città diventino dei cimiteri di auto. Occorre che l’amministrazione prenda provvedimenti per liberare le strade da questi catorci distrutti dalle intemperie e dallo scempio dei malviventi. Bisogna agire in danno dei proprietari, così da evitare che si verifichino ulteriori episodi”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook