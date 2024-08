A Picanello la droga in frigo

CATANIA – Un pusher 46enne di Catania all’interno di un garage affittato nel quartiere di Picanello aveva creato una vera e propria base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana. I carabinieri mimetizzandosi tra la gente del posto nei pressi della palazzina hanno aspettato il momento più propizio per intervenire, quindi è scattato il blitz: lo spacciatore è stato bloccato e al piano seminterrato dello stabile il cane antidroga ha immediatamente segnalato, tra i numerosi garage, uno chiuso da un portone in ferro nero. I militari hanno utilizzato le chiavi che il 46enne teneva in tasca e nel box, ben nascoste dentro un frigorifero, sono saltate fuori diversi buste in cellophane trasparente contenenti complessivamente 2.500 grammi di marijuana. In un altro frigorifero c’era il materiale necessario per lo stoccaggio e la suddivisione delle dosi. Il pusher è stato arrestato.