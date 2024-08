Inaugurata e ora sommersa: ‘In A18 galleria dello scandalo’

Nuovi disagi hanno interessato gli automobilisti che percorrono la A18 Messina-Catania. “Dopo le prime piogge, due giorni fa, la galleria autostradale di Letojanni da poco inaugurata si è allagata”, sottolinea il Codacons, che ha presentato un esposto alla Procura di Messina chiedendo “verifiche attente sull’operato delle ditte appaltatrici e in generale sulle autorità garanti della manutenzione dell’autostrada e della gestione delle emergenze. Non è accettabile che a fronte di eventi meteorologici, seppur intensi, un’arteria così importante inaugurata da qualche mese dopo nove anni di lavori venga paralizzata mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini”.

Il Codacons ricorda che “il tratto della A18 all’altezza di Letojanni si è trovato sommerso dall’acqua, con forti rallentamenti al traffico, e gli automobilisti, bloccati per ore in code chilometriche hanno dovuto procedere a rilento, costretti a utilizzare esclusivamente la corsia di sorpasso a causa dell’inagibilità delle altre corsie. L’esposto mira a individuare responsabilità in fase di realizzazione e di controllo delle opere pubbliche, nonché le carenze strutturali e organizzative che hanno portato all’allagamento del tratto autostradale”.