Welbeck va via

Il Catania cede un altro centrocampista. Dopo Ladinetti, tocca a Nana Welbeck, che si trasferisce a titolo definitivo alla Lucchese. Giunto in rossazzurro lo scorso gennaio, il mediano ghanese saluta dopo aver collezionato 26 presenze.

Il club etneo ha inoltre contrattualizzato due ragazzi catanesi, entrambi classe 2005 e già protagonisti con la maglia del Catania under 19 nella scorsa edizione del campionato Primavera 4: l’attaccante Clarence Corallo e l’esterno offensivo Lorenzo Privitera, più volte convocati in prima squadra. Privitera andrà certamente in prestito, Corallo potrebbe fare altrettanto o restare agli ordini di Biagianti per il prossimo campionato di Primavera 3.