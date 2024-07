Paura incendi in Sicilia: case evacuate e cittadini con i secchi

Tanti incendi oggi in Sicilia. Uno è divampato a Pergusa (En), in contrada Zagaria, dove la protezione civile ha evacuato alcune case in una zona molto popolata. La conca è stata avvolta da un acre fumo e gli elicotteri hanno attinto acqua da alcune vasche che erano state predisposte attorno al lago ormai asciutto.

Un altro grosso incendio è divampato al confine tra Trappeto e Terrasini, in contrada Città del Mare nel Palermitano. Le fiamme erano molto alte e hanno minacciato cinque villette, che sono state evacuate ma non sono state raggiunte dal fuoco. In azione anche un canadair. Dopo diverse ore il rogo, che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea, è sotto controllo.

Lunghe colonne di fumo nero anche a Santa Margherita di Belice (Agrigento), dove i carabinieri hanno sequestrato una discarica abusiva di amianto in contrada Giacheria su un’area pubblica di circa centomila metri quadrati ricadente nella zona nota tra la popolazione locale con la denominazione “Fossa dei leoni”, che fino a pochi anni fa ospitava una delle baraccopoli costruite dopo il sisma del 1968 e poi demolite. L’intervento dei militari ha fatto seguito a un incendio che ha spaventato i residenti. Anche diversi cittadini sono intervenuti con secchi d’acqua, nel tentativo di salvaguardare le proprie case. L’area sottoposta a sequestro non è interessata solo dalla presenza di amianto ma anche di altri rifiuti, speciali e non, tra cui oli esausti, copertoni e altro. Il rogo ha provocato la temporanea chiusura al traffico in entrambe le direzioni della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” tra il km 77,200 e il km 80.

Infine da registrare fiamme a di Piazza Armerina, a piano Sant’Ippolito, dove i boschi sono ormai devastati da settimane dagli incendi.