Voli cancellati e ritardi di 10 ore: incubo a Catania

Ieri numerosi passeggeri sono stati colpiti dall’annullamento dei voli Wizzair tra Catania e Bologna. Disagio e frustrazione anche per chi doveva partire dal capoluogo etneo per Tirana, sempre con la compagnia ungherese: il volo è decollato con dieci ore di ritardo. Nell’attesa a bordo dell’aereo i passeggeri hanno cominciato a protestare con veemenza, tanto da indurre il comandante a chiamare la polizia per riportare la calma. La partenza alla fine è arrivata dopo le 20, anziché alle 10. I voli Wizzair cancellati sono stati l’W46507 con partenza alle 6.10 da Catania e l’W46508 con partenza alle 8.30 da Bologna, come segnala l’associazione ItaliaRimborso.