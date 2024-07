Cenere su Catania, si va in giro con l’ombrello. Stop ai voli

CATANIA – Dalle 4.08 della notte scorsa è evoluta in una spettacolare fontana di lava la forte attività stromboliana presente al cratere Voragine dell’Etna. L’attività ha prodotto una nube di cenere alta 8 chilometri che si è dispersa in direzione est-sud-est, cadendo sui paesi etnei e su Catania, anche al centro della città, dove sono giunti pure i forti boati del vulcano, tali da far tremare i vetri in tante case. Numerosi i catanesi e i turisti in giro per le strade con l’ombrello. Nella tarda mattinata l’attività esplosiva è stata segnalata in diminuzione con debole emissione di cenere dai crateri sommitali. Il livello del tremore vulcanico resta su valori alti, anche se ha una lieve tendenza a decrescere.



L’unità di crisi dell’aeroporto di Catania ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e quindi la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. “Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere – spiega la Sac – e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. Pertanto i passeggeri sono pregati prima di recarsi in aeroporto di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni”. La chiusura ha provocato il dirottamento di diversi voli al Falcone Borsellino di Palermo: Ryanair da Bucarest a Catania, EasyJet da Londra, EasyJet da Lione, Eurowing da Colonia e da Varsavia, Ryanair da Santiago di Compostela, Japan Airlines da Oulu, Vueling da Barcellona, Latam Airlines da Barcellona, Iberia da Barcellona, Vueling da Barcellona, Qatar Airways cargo da Barcellona. Un altro collegamento da Londra della Ryanair è stato dirottato a Trapani. A Comiso è stato dirottato il Danish Air da Lampedusa.