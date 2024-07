Vincenzo è morto per annegamento

E’ morto per annegamento Vincenzo Lantieri, il bimbo di dieci anni caduto giovedì scorso in un pozzo a Palazzolo Acreide durante un campo estivo. L’autopsia, durata circa due ore e mezza, è stata eseguita dalla dottoressa Francesca Berlich, incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle nove persone che sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Il pm Davide Viscardi, che dirige le indagini, ha iscritto il proprietario del terreno dove si trova il pozzo e stava avvenendo il campus estivo, la 54enne educatrice che si è lanciata nel pozzo per tentare di salvare Vincenzo e altri sette operatori presenti in quel momento.