Stop al caldo: arriva la burrasca

Una perturbazione in arrivo dall’Europa centrale raggiungerà le regioni meridionali domani, con piogge e temporali e un ridimensionamento delle temperature. Il dipartimento della protezione civile prevede dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, in particolare nelle aree del Canale di Sicilia e nei settori ionici, con mareggiate lungo le coste. A partire da giovedì invece l’anticiclone delle Azzorre inizierà a estendersi verso il Mediterraneo centrale, ripristinando condizioni più stabili con venti in attenuazione e temperature in ripresa.