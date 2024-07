Vasto incendio a Militello Val di Catania

Giornata di incendi in Sicilia a causa del grande caldo. Un rogo ai margini dell’abitato di Militello in Val di Catania, zona Porta del Principe, ha richiesto l’impiego di canadair ed elicotteri per diverse ore.

Piromani in azione la notte scorsa nell’Agrigentino: incendiata l’area di contrada Stagnone a Licata, zona di riproduzione di flora autoctona, dove vivono volpi, istrici e civette.



Ancora incendi in provincia di Palermo e intervento dei canadair. Forestali e vigili del fuoco sono stati impegnati per un rogo divampato a Carini sulla statale 113 nei pressi della via Cava. Il secondo intervento delle squadre antincendio a Isnello tra la strada provinciale 54 e la 9. Intervenuti due canadair e due elicotteri, oltre alle squadre dei pompieri della forestale della protezione civile.