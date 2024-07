PALERMO – Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha chiuso per 7 giorni a partire dal 10 luglio un pub, Vucciria Alcolisti per passione, in via Maccherronai a Palermo. La chiusura è stata decisa dopo una rissa scoppiata lo scorso 9 maggio, proprio davanti al locale. Un giovane è stato colpito anche a colpi di sedie da un gruppo di persone. La vittima medicata in ospedale ha riportato ferite e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Anche il titolare del locale che avrebbe partecipato alla rissa è stato denunciato. L’aggressione sarebbe avvenuta di sera in presenza di clienti frequentatori della movida. Alla luce di quanto successo è scattato il provvedimento disposto dal questore.