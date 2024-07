Trovato cadavere in un casolare

CALTAGIRONE (CATANIA) – Nel primo pomeriggio è stato trovato il cadavere di un uomo all’interno di un casolare di campagna in contrada San Nicolò a Caltagirone. Dovrebbe trattarsi di un 68enne che viveva di stenti in quell’abitazione di campagna. A scoprire il corpo riverso a terra è stato un vicino che non aveva sue notizie da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Caltagirone e la polizia scientifica. Da una prima ispezione cadaverica del medico legale e della scientifica la morte sembrerebbe naturale. Il cadavere è stato portato all’obitorio. La procura disporrà l’autopsia.