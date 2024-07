Troppe irregolarità nel locale di Capo Mulini

CAPO MULINI (CATANIA) – I poliziotti di Catania effettuando un controllo amministrativo in una nota discoteca di Capo Mulini, autorizzata a svolgere anche attività di ristorazione ha rilevato diverse irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità degli alimenti, motivo per cui è stata elevata una sanzione di 1500 euro, il sequestro amministrativo e la distruzione in autotutela di diversi preparati alimentari non tracciati e conservarti in modo non idoneo, con una commistione di alimenti nei frigoriferi. Un’ulteriore sanzione di 1000 euro è scattata dal momento che sono state accertate carenze igienico-sanitarie nei locali cucina, nel deposito, nella zona bar con conseguente sospensione temporanea dell’attività della cucina.

Per mancata applicazione delle procedure di autocontrollo, i titolari sono stati contravvenzionati per ulteriori 2000 euro. Inoltre, all’interno della cucina sono state trovate uova prive di tracciabilità e indicazioni sulla scadenza e, pertanto, è stata elevata una contravvenzione di 300 euro. Denunciati i titolari per via degli spogliatoi non idonei e le vie di circolazione ingombrate, con diverse problematiche pure all’impianto elettrico, in violazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Controllata anche la posizione dei dipendenti, ma, almeno in questo caso, non sono emerse irregolarità, così come per la licenza rilasciata per poter organizzare eventi di discoteca.