Tamponamento a catena: un morto e un ferito

MESSINA – Una persona è morta e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sull’autostrada Catania-Messina, all’interno della galleria Sant’Alessio, in territorio di Forza d’Agrò. La vittima, Carmelo Iannino, 58 anni di Furci Siculo, guidava un furgoncino Fiat ed è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture: un autocarro cassonato, un’autovettura e il piccolo furgone guidato da Iannino.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e nonostante i soccorsi e il trasferimento in codice rosso al Policlinico di Messina per lui non c’è stato nulla da fare. Alla base dell’incidente un’avaria che ha costretto il camion in transito a fermarsi, provocando così un tamponamento a catena che ha coinvolto alcune auto nel frattempo sopraggiunte. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Giardini Naxos e i vigili del fuoco di Letojanni. Sulla A18 si è formata una lunga coda fino al casello di Taormina, ma la circolazione è poi tornata regolare intorno alle 13.