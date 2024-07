L’Etna si fa ammirare

L’Etna torna a farsi ammirare. Secondo quanto comunicato dall’Ingv, l’attività stromboliana al Cratere Voragine, a circa 2900-3000 metri sul livello del mare, si è ulteriormente intensificata e al momento è in atto una fontana di lava. Tale attività produce emissioni di cenere che si disperdono in direzione Sud-Sud Est. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a presentare un ulteriore incremento, con valori molto alti. L’eruzione è visibile da Catania, dai paesi pedemontani e dalla costa sino a Riposto e Giardini Naxos. Al momento non sono segnalate limitazioni all’operatività dell’aeroporto di Fontanarossa.