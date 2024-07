Sorpreso a rubare nei garage di un condominio

CATANIA – Grazie alla segnalazione di un cittadino che ha sentito dei rumori provenienti dall’autorimessa condominiale del proprio palazzo, i carabinieri di Catania hanno sventato un tentativo di furto. I militari, entrati nella zona dei garages, hanno notato una catena appena recisa e un armadietto forzato. Proseguendo il controllo hanno scovato un 23enne, già noto alle forze dell’ordine, che aveva sistemato, pronto per guadagnare la fuga, una bicicletta, e due car-tablet, per un valore di più di 1.500 euro. Per il giovane non c’è stata via di scampo ed è stato denunciato per tentato furto aggravato.