Stromboli: rogo sul set, fiction nel palinsesto Rai

‘Sempre al tuo fianco’, la fiction sulla Protezione civile sul cui set il 25 maggio del 2022 si sviluppò l’incendio che carbonizzò la montagna di Stromboli, compare tra quelle presentate dalla Rai nei palinsesti per la prossima stagione autunnale: la messa in onda è prevista su Rai1 a partire dal 15 settembre. La fiction – nel cast Ambra Angiolini, Andrea Bosca, Fortunato Cerlino, Peppino Mazzotta – era stata bloccata dall’azienda, in attesa degli esiti giudiziari, e, nello scorso mese di aprile, dopo una proiezione privata, era arrivato anche il diniego alla messa in onda da parte degli abitanti di Stromboli. Per l’incendio ci sono sei indagati per reato di disastro ambientale, tra cui due persone giuridiche che rappresentano rispettivamente la società di produzione cinematografica e quella di realizzazione di effetti speciali.