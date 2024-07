Scontro tra moto e scooter, un morto e due feriti

Tragedia in contrada Kaos, lungo la strada statale 115, tra Porto Empedocle e Agrigento. Un uomo è moto e due donne sono rimaste ferite nello scontro tra una moto Honda e una Vespa. La vittima, alla guida dello scooter, è Pierluigi Vaccarezza, 76 anni di Genova. Insieme a lui viaggiava la moglie, una settantaquattrenne che adesso si trova ricoverata all’ospedale di Agrigento in codice rosso. I coniugi erano in vacanza nell’Agrigentino. Ferita anche la conducente della Honda di grossa cilindrata, una ragazza di 29 anni.

Un altro incidente mortale si è verificato a Termini Imerese. La vittima era a bordo di uno scooter che si è scontrato con un altro scooter in via Libertà. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due feriti che viaggiavano sull’altro scooter.