“Ancora 4.000 tonnellate di cenere, vanno rimosse entro 20 giorni”

CATANIA – Ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, sull’emergenza cenere dell’Etna. In seguito al superamento dei limiti delle polveri sottili in alcune aree della città, come rilevato dall’Arpa, e per la valutazione igienico-sanitaria che l’esposizione prolungata a particelle di cenere vulcanica possa causare disturbi respiratori e problemi agli occhi, tenuto anche conto delle alte temperature di questi giorni, Trantino ha emanato un provvedimento di protezione civile per rimuovere con azioni straordinarie le diverse migliaia di tonnellate di cenere, ancora sparsa a Catania, conseguente agli eventi parossistici dell’Etna nei giorni 4 e 5 luglio scorsi.

Il provvedimento impegna le aziende titolari del contratto dei tre lotti cittadini a intervenire con rapidità e sistemi eccezionali, tenuto conto che le oltre 350 tonnellate di cenere già rimosse con lo spazzamento meccanico e manuale, ovvero un quantitativo pari a 10 volte quello ordinario, hanno lasciato sul selciato ingenti quantità stimate in oltre 4 mila tonnellate. Obiettivo dell’ordinanza è quello di incrementare la capacità di spazzamento per rientrare dall’emergenza nell’arco di 20 giorni.

Considerato che la cenere rende le strade scivolose, aumentando il rischio di incidenti stradali e cadute accidentali di pedoni, ostruisce le griglie di drenaggio, causando potenziali allagamenti in caso di pioggia giustifica ulteriormente la necessità di interventi rapidi e mirati per mantenere le strade sicure e transitabili, senza contare che il protrarsi dell’emergenza ha delle ripercussioni economiche negative dovute alla riduzione dell’attività commerciale e turistica nella città a causa delle condizioni avverse che rendono necessaria la loro rimozione.

Per facilitare l’attività di pulizia, la Direzione comunale del Traffico urbano ha diramato un piano urgente di divieti di sosta per consentire lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade cittadine nelle ore notturne, che va ad aggiungersi a quelle già effettuate e alle numerose altre in programma nei prossimi giorni. Provvedimento che per essere efficace, necessita della collaborazione dei cittadini per accelerare al massimo le procedure di rimozione della cenere vulcanica dalle strade.