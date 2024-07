C’è anche l’ex capitano del Catania Marco Biagianti tra i finalisti del Master del Sicilia Padel Tour 2024, circuito amatoriale di padel, che da aprile a giugno ha visto darsi battaglia centinaia di appassionati nelle nove province dell’Isola. Giocatore di padel dopo l’addio al calcio giocato, e testimonial della manifestazione, Biagianti (che nell’ultima stagione ha allenato la Primavera del Catania) ha deciso infatti di scendere personalmente in campo aggiudicandosi la tappa di Enna. Otto maschili e nove femminili le coppie in gara sabato 13 luglio al Mangia’s Torre del Barone Resort di Sciacca. Ciascun vincitore del Master finale si aggiudicherà un week-end di tre notti per due persone a Malaga.