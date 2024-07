Scala traliccio per gioco e cade folgorato

ALTOFONTE (PALERMO) – Un giovane di 21 anni è stato ricoverato la scorsa notte in condizioni gravissime dopo un incidente vicino al cimitero comunale di Altofonte, in viale delle Rimembranze. Si trovava assieme a un gruppo di amici e avrebbe iniziato a scalare un traliccio. La scossa lo ha folgorato facendolo cadere da un’altezza di almeno 5-6 metri, attraversato da una scarica elettrica da 20 mila volt. Nella caduta ha battuto con violenza la testa. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici. I primi esami in ospedale hanno evidenziato un quadro clinico molto delicato, tanto da indurre i medici a esprimere la riserva sulla vita.