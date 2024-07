Gettano rifiuti per strada: beccati 3 sporcaccioni

ZAFFERANA ETNEA – I carabinieri di Zafferana Etnea, mediante l’utilizzo di una videocamera nascosta, hanno effettuato numerosi servizi di osservazione, in particolare in via Sguazzera tra le frazioni di Pisano e Fleri, riuscendo a cogliere sul fatto, in 4 distinte circostanze, 2 uomini e 1 donna, quest’ultima per ben due volte, residenti a Zafferana e Santa Venerina, intenti a scaricare rifiuti solidi urbani dalla propria autovettura sulla strada, a volte lanciandoli dal finestrino senza neanche scendere dal mezzo.

Le persone identificate dai carabinieri sono state denunciate per abbandono di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali, in quanto l’area in questione fa parte del territorio del Parco dell’Etna.