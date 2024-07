Acireale: chiuso locale completamente abusivo

ACIREALE (CATANIA) – Gli agenti di Acireale, insieme a polizia locale e Asp, hanno effettuato diversi controlli ad attività commerciali che somministrano alimenti e bevande, riscontrando diverse irregolarità su un negozio mobile del centro cittadino, di fatto trasformato in una cucina adibita ad attività di ristorazione, con servizio assistito per circa 60 tavoli e 120 sedie. Dai controlli è emerso che l’attività operava in assenza di autorizzazione amministrativa e adeguata Scia sanitaria.

Gli accertamenti eseguiti hanno confermato la mancanza delle necessarie autorizzazioni e, di conseguenza, è stata emessa un’ordinanza di chiusura immediata. Neppure la cucina è risultata conforme, in quanto da auto-negozio era stata trasformata in una struttura con tutte le caratteristiche di un’attività di ristorazione, senza essere in possesso delle autorizzazioni amministrative e sanitarie. Il titolare è stato ulteriormente sanzionato per aver violato le disposizioni sull’apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Le sedie e i tavoli sono stati sottoposti a sequestro.