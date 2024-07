Nemmeno una licenza: l’officina è un disastro

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale, controllando alcune officine meccaniche della zona, hanno accertato come il titolare di una di queste esercitasse l’attività in nero, poiché sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. Infatti, le indagini hanno rivelato che l’uomo, un 48enne di Aci Catena, aveva adibito un ampio locale ad autocarrozzeria, ricevendo ignari clienti che vi si recavano portando i propri veicoli.

All’interno, i militari di Acireale hanno contato ben 12 auto, trovando anche diversi barattoli di vernice messi in dei sacchi dell’immondizia, senza essere stati trascritti sugli appositi registri per la tracciabilità dei rifiuti di cui, comunque il titolare, non era in possesso. L’uomo è stato quindi denunciato per esercizio abusivo di professione e, a seguito del sopralluogo dei locali, anche per gestione illecita di rifiuti non autorizzati. Il locale adibito ad autocarrozzeria abusiva è stato sequestrato.