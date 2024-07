SIRACUSA – Un automobilista è morto nello scontro con un tir avvenuto sulla Ss114 “Della Costa Saracena” a Carlentini, in provincia di Siracusa. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, al km 9,000. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i carabinieri per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.