Manomette cavi e ruba 15mila euro di energia

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto, in collaborazione con gli ispettori dell’Enel, hanno denunciato un 21 enne del posto per furto aggravato di energia elettrica. In particolare i militari, unitamente al personale tecnico, hanno controllato un’abitazione situata nel centro del paese, scoprendo come uno dei residenti della casa avesse manomesso l’impianto elettrico, effettuando l’allaccio diretto abusivo alla rete E – Distribuzione, mediante 2 cavi di rame. Il giovane, poi, aveva anche installato, a valle del bypass, un interruttore magnetotermico artigianale, ovvero un dispositivo che avrebbe dovuto di interrompere automaticamente il flusso di corrente elettrica in caso di sovraccarico dell’impianto. Un allaccio abusivo quindi a regola d’arte, con un ingente danno per la società elettrica, pari a circa 15.000 euro. L’allaccio diretto stato rimosso da personale della società Enel che ha ripristinato le

condizioni di sicurezza compromesse.