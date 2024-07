Carabiniere atleta insegue e blocca pusher

ACI TREZZA (CATANIA) – Ad Aci Trezza uno spacciatore catanese 22enne, incensurato, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Aci Castello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari in via Provinciale hanno notato la presenza, a margine della carreggiata, di due giovani in sella ad un Honda SH di colore nero che, al loro passaggio, si sono scambiati un veloce e sospetto sguardo d’intesa. Tanto è bastato per indurre i carabinieri ad effettuare un controllo sui due ragazzi, che hanno letteralmente scaraventato lo scooter sulla fiancata del mezzo di servizio, per cercare di scappare a gambe levate.

Immediato l’inseguimento a piedi, che ha permesso di bloccare, dopo diverse decine di metri, il 22enne in via Spagnola, nonché di recuperare un borsello, lanciato via dai malviventi durante la fuga. In quei concitati momenti il ragazzo, nonostante fosse ormai stato preso, ha inutilmente tentato di divincolarsi dalla presa del militare, venendo comunque messo in sicurezza dopo non poche resistenze. All’interno di quel marsupio, i carabinieri hanno trovato oltre una decina di dosi di marijuana singolarmente confezionate e pronte per la vendita al dettaglio, 100 euro, ritenuti provento dello spaccio, nonché un telefono cellulare privo di scheda SIM.