Mancata precedenza a piedi: scatta l’aggressione

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Nei giorni scorsi la polizia di Piazza Armerina ha denunciato otto giovani, alcuni dei quali minorenni, per una violenta aggressione compiuta l’1 giugno scorso a due uomini che viaggiavano a bordo di un’auto nella zona della movida. Il gruppo, agendo in branco e per futili motivi, ovvero la mancata precedenza pedonale, con inaudita violenza si sono avventati contro il conducente dell’auto colpendolo al volto, quando ancora era alla guida della macchina. A causa dei colpi subiti il malcapitato si è dovuto fermare. Anche fuori dalla macchina gli otto aggressori hanno accerchiato la vittima colpendola con calci e pugni e con un manganello telescopico. Il passeggero, intervenuto per aiutare l’amico, a sua volta è stato raggiunto da alcuni pugni e solo grazie all’intervento di un passante l’aggressione ha avuto fine. I due si sono dovuti recare al pronto soccorso.