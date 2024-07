Bloccato al porto di Messina con 12 kg di coca

MESSINA – Nell’ambito dei servizi di polizia svolti al porto di Messina sugli imbarcaderi che trasportano i turisti, la polizia di Agrigento e Messina ha arrestato, al porto di Messina, un 43enne, residente in provincia di Agrigento, trovato in possesso di circa 12 chili e mezzo di cocaina. La droga era nel pianale del veicolo celata da una lastra basculante in metallo. L’operazione di perquisizione è avvenuta con il supporto del personale della sede centrale dei vigili del fuoco di Messina. L’arrestato, su disposizione del pm di turno della Procura di Messina, è stato accompagnato in carcere, in attesa del giudizio di convalida.