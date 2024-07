Livelli essenziali di assistenza: le insufficienze siciliane

Il ministero della Salute ha appena pubblicato il rapporto definitivo del Sistema di Garanzia 2022 che è, in pratica, lo strumento attraverso il quale viene assicurata a tutti i cittadini italiani l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizioni di qualità, appropriatezza e uniformità. I tre indicatori sono: prevenzione, area distrettuale e ospedaliera. Registrano un punteggio superiore a 60 (soglia di sufficienza) in tutte le macro-aree le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata mentre nelle altre 8, tra cui la Sicilia, i Lea non si garantiscono del tutto. Una, la Valle d’Aosta, presenta un punteggio inferiore alla soglia in tutte e tre le macro-aree, mentre Calabria, Sicilia e Sardegna sono sotto soglia di sufficienza in tema di prevenzione e nell’area distrettuale.

La Sicilia registra, invece, nell’area ospedaliera un punteggio superiore alla sufficienza, pari a 78,4. Andiamo in rosso, in termini di prevenzione, nelle coperture vaccinali nei bambini a 24 mesi, sugli stili di vita e sul numero di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato per mammella, cervice uterina e colon-retto (punteggio 36,2). Nell’area distrettuale sono tre gli indicatori che non raggiungono il punteggio minimo: l’intervallo tra l’allarme e l’arrivo dei mezzi di soccorso che misura la capacità tempestiva di risposta del sistema di emergenza e le performance del 118 (23 minuti), numero di pazienti deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative, numero di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente. Nell’area ospedaliera risulta insufficiente solo il punteggio dell’indicatore sui tagli cesarei sia nelle maternità di I livello o comunque inferiori a 1.000 parti sia nelle maternità di II livello o comunque con più di 1.000 parti/anno (il punteggio è pari a 28,4).