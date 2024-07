L’anticiclone africano ha le ore contate

L’egemonia dell’anticiclone africano ormai ha le ore contate. La settimana in arrivo porterà un po’ di sollievo dal caldo intenso che ha caratterizzato gli ultimi giorni, dando il colpo di grazia all’alta pressione subtropicale, con un contesto meno caldo e più ventilato. L’arrivo di venti più freschi, oltre a regalarci un primo ritorno a un clima meno bollente, specialmente al Nord e su parte del Centro, non sarà privo di conseguenze. Nei prossimi giorni, infatti, soprattutto nelle ore più calde della giornata, si prevedono acquazzoni e isolati temporali, particolarmente evidenti, più probabili nelle regioni settentrionali e centrali.

Un ulteriore, seppur sempre contenuto calo termico, è atteso poi tra mercoledì e giovedì, quando una nuova massa d’aria fresca in quota provocherà una diminuzione delle temperature anche al Sud, estendendo così il sollievo termico a tutta la penisola. Anche in Sicilia, dunque, si rientrerà in valori più vicini alla media del periodo.

Va comunque sottolineato come questa parentesi meno calda non sarà certo una svolta sul fronte climatico e tanto meno una rottura stagionale. Anzi, questa parentesi sembra destinata a durare poco. Le previsioni indicano che già sul finire della nuova settimana, l’alta pressione di origine africana potrebbe riprendere vigore, estendendo nuovamente la sua influenza su tutto il territorio nazionale.