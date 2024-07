L’Etna trema: è allerta gialla

CATANIA – Il Dipartimento della Protezione civile ha disposto il passaggio di allerta per l’Etna da verde a giallo invitando le strutture territoriali di Protezione civile ad adottare le opportune fasi operative locali e misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione alla possibile presenza di escursionisti in quota. La decisione è stata adottata in seguito alle valutazioni emerse durante la riunione con i centri di competenza e il Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana, convocata dopo aver riscontrato un incremento del tremore e dell’attività stromboliana dai crateri sommitali, accompagnata da piccole emissioni laviche in area craterica, con possibile rapida evoluzione dei fenomeni verso un’attività più energetica. Il passaggio del livello di allerta è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di competenza che per l’Etna sono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il Cnr-Irea. “L’innalzamento dell’allerta – spiega il Dipartimento della Protezione civile – determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. S’invita la popolazione a tenersi informata e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità locali di Protezione civile”.