Stalle abusive a San Cristoforo: tre denunce

CATANIA – Prosegue l’attenzione della polizia di Catania nei quartieri del centro storico della città. A San Cristoforo sono state scoperte e sequestrate tre stalle completamente abusive. All’interno, oltre a 4 cavalli, c’erano alcuni carretti spesso utilizzati per le corse clandestine. Gli animali, tenuti in condizioni igieniche sanitarie non soddisfacenti sono stati sequestrati e i tre proprietari, catanesi, due con precedenti, sono stati denunciati. Gli animali sono stati affidati a una struttura convenzionata di Ragusa.



I controlli della polizia hanno riguardato anche alcune attività commerciali. In un bar del quartiere sono state riscontrate carenze nella manutenzione dell’impianto elettrico, estintori scaduti, l’istallazione di una tenda senza la prevista autorizzazione e la presenza di due lavoratori non regolarizzati. Al proprietario sono state comminate sanzioni per 8.500 euro. Anche in un panificio salumeria della zona sono state accertate carenze igienico sanitarie per mancanza Haccp, carenza di manutenzione impianto elettrico, una lavoratrice non regolarizzata e l’istallazione di una tenda senza la prevista autorizzazione. Per il proprietario sono scattate sanzioni per oltre 2.000 euro.