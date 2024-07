Il chiosco-bar era un ritrovo di pregiudicati

BIANCAVILLA (CATANIA) – Gli agenti del Commissariato di Adrano hanno eseguito il provvedimento di sospensione dell’attività di un chiosco, dov’è stata riscontrata l’assidua presenza di alcuni clienti con precedenti penali e di polizia. Nel corso di specifici servizi, gli agenti hanno riscontrato come il chiosco fosse un luogo di abituale ritrovo di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale come l’associazione di stampo mafioso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, rappresentando un concreto rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza. Sulla base degli accertamenti svolti dal Commissariato di Adrano è stata disposta la temporanea sospensione dell’esercizio con la contestuale chiusura per 7 giorni.