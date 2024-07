La sorgente Leucatia per resuscitare il Parco Gioeni

CATANIA – Sono state consegnati questa mattina a Catania dal Comune i lavori all’impresa appaltatrice per la rigenerazione verde del Parco Gioeni, resi possibili grazie a un finanziamento del ministero per l’Ambiente di 1,7 milioni di euro nell’ambito di un piano di azione nazionale per il contrasto al cambiamento climatico. “Un progetto innovativo presentato nei mesi scorsi dal Comune di Catania – dice l’amministrazione -, fondato sull’utilizzo della vicina sorgente Leucatia per irrigare il parco cittadino, grande oltre sei ettari, in cui verranno piantumate circa 5 mila tra piante, alberi e arbusti che così nella loro crescita non avranno problemi per il loro approvvigionamento idrico”.

Le acque della sorgente di Leucatia secondo le stime del Comune si perdono inutilmente al ritmo di due milioni di litri al giorno. “Ne utilizzeremo circa 700 mila litri quotidianamente per irrigare tutto il Parco Gioeni e contrastare efficacemente in questo modo i fenomeni delle alte temperature e della siccità che stanno mettendo a dura prova il verde cittadino”. I lavori al Parco Gioeni aggiudicati a un’azienda di Paternò dureranno circa un anno.