Grella nel consiglio direttivo di Lega Pro

Il vicepresidente del Catania, Vicenzo Grella (foto Catania Facebook Fc), entra a far parte del consiglio direttivo della Lega Pro. Il dirigente rossazzurro, insieme con Renato Mazzamauro (vicepresidente Gugliano) e Stefano Udassi (presidente Torres), subentra attraverso surroga per cooptazione ai decaduti Andrea Langella, Antonio Magrì e Roberta Nocelli. Sul fronte societario c’è un’altra novità: la presentazione della campagna abbonamenti 2024-2025, fissata per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio.