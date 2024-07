CATANIA – Il concerto di Ariete previsto il 27 luglio a Catania alla Villa Bellini per la rassegna Sotto il vulcano fest cambia data e location per motivi tecnico-logistici indipendenti dalla volontà dell’artista. Lo spettacolo si sposterà a lunedì 29 luglio al Cortile Platamone di Catania. I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro le ore 14 del 29 luglio, presso lo stesso circuito di acquisto.