Furto ‘al volo’: beccato a Fontanarossa

CATANIA – Ha provato a farla franca rubando i soldi contenuti in un portafoglio scivolato dalla tasca di un passeggero, seduto al suo fianco, nell’area delle partenze dell’aeroporto di Catania. Non è sfuggito però alle videocamere di sicurezza. A chiedere l’intervento dei poliziotti di frontiera è stato il proprietario del portafoglio, che si è accorto di averlo smarrito solo al momento di oltrepassare il gate d’imbarco.

Gli agenti hanno ricostruito tutti gli spostamenti del ladro, un 53enne originario di Agrigento e residente in Germania, fino a rintracciarlo già comodamente seduto a bordo dell’aereo, pronto per decollare per Colonia. Alla vista dei poliziotti ha consegnato particolarmente imbarazzato il denaro prelevato dal portafoglio rubato e poi gettato, prima di salire in cabina, sotto la scaletta d’accesso all’aeromobile. Per lui è scattata la denuncia.