CATANIA – Passando in via Stella Polare i carabinieri di Catania hanno notato un uomo a bordo di uno scooter Kymco People, fermo a margine della carreggiata, che ha sviato lo sguardo e ha cercato di allontanarsi. Gli hanno sbarrato la strada e hanno scoperto che era un 41enne con una lunga sfilza di precedenti penali. Nella tasca dei jeans c’erano due dosi di crack, ma il principale motivo per cui aveva cercato di defilarsi era da ricondurre allo scooter, rubato lo scorso 17 aprile. E’ stato quindi denunciato per ricettazione.