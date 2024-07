Furti e rapine: latitante preso a Fontanarossa

CATANIA – Dopo diversi furti e rapine nella provincia di Catania, da Sant’Agata Li Battiati a Risposto, ma anche a Taormina, un 24enne romeno è stato arrestato all’aeroporto di Fontanarossa. La polizia del suo Paese lo ha individuato a bordo di un volo diretto per Catania, decollato da Iasi, in Romania. La segnalazione è arrivata ai colleghi etnei, che lo hanno atteso al gate dove, non appena sbarcato, è stato fermato e arrestato. Più volte condannato, anche per evasione, dovrà scontare 4 anni e 7 mesi di reclusione nel carcere di Piazza Lanza.