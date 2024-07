Evade e va a spacciare al Castello Ursino

CATANIA – Era già finito ai domiciliari per spaccio il 30 enne catanese che è stato arrestato dai carabinieri perché è evaso dalla sua casa e si è rimesso a vendere droga. I militari di sera lo hanno sorpreso nella zona della movida, in pieno centro storico, in un vicolo nei pressi di piazza Federico di Svevia, mentre stava smerciando marijuana a dei giovani. Nell’inutile tentativo di non essere riconosciuto il pusher ha anche mentito sulla sua identità. Così dai domiciliari è passato al carcere di Piazza Lanza.