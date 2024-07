Fiamingo e Santuccio, la spada è d’oro

Prime medaglie siciliane alle Olimpiadi di Parigi. Le catanesi Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio hanno conquistato l’oro nella prova a squadre di spada femminile insieme con le friulane Giulia Rizzi e Mara Navarria. Battuti agevolmente l’Egitto nei quarti per 39-26 e la Cina in semifinale per 45-24, l’Italia ha trionfato in una emozionante finale contro le padrone di casa della Francia, superate di misura per 30-29 nel minuto supplementare. E’ stata proprio Santuccio a piazzare la stoccata decisiva nell’ultimo assalto contro la transalpina Mallo Breton. Per Alberta, 29enne cresciuta nella Scherma Acireale, e Rossella, 33enne formatasi nella Methodos di San Giovanni la Punta, un successo più che meritato. Coincidenza singolare, in contemporanea con la finale della spada, si è disputata la finale degli 800 stile libero nel nuoto nella quale Gregorio Paltrinieri, compagno di Rossella Fiamingo nella vita, ha conquistato la medaglia di bronzo.