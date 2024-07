Catania, tegola D’Andrea

Una brutta notizia da Assisi. Si ferma l’attaccante Filippo D’Andrea. Il neo acquisto del Catania, costretto a lasciare il campo anzitempo durante l’allenamento congiunto con il Montegranaro dello scorso sabato, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distrazione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Un guaio per il giocatore, costretto ai box in piena preparazione estiva e atteso da un percorso di recupero che probabilmente lo costringerà a saltare i primi impegni in campionato (foto Catania Fc Facebook).

Intanto Riccardo Ladinetti saluta il Catania. Il centrocampista cagliaritano è stato ceduto a titolo definitivo al Pontedera. Si chiude dopo appena un anno e un prestito al Taranto nella seconda metà della scorsa stagione l’esperienza etnea del regista, che in maglia rossazzurra ha collezionato 11 presenze. Il Catania, che ha bisogno di sfoltire l’organico, lavora per altre uscite. I prossimi parenti potrebbero essere il mediano Welbeck e l’attaccante Costantino, entrambi fuori dal progetto tecnico.