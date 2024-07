Jaan cade, ma completa l’impresa dello Stretto

MESSINA – Jaan cade a 80 metri dal traguardo. Fatica a riprendere posizione, ma riparte. Sono passate 2h52. L’impresa non potrà essere registrata nel Guinnes dei Primati, come da regolamento: Roose arriva al traguardo, completata la traversata, ma senza record. Ma comunque il 32enne estone un record lo batte ugualmente perché è il primo uomo ad attraversare a piedi su una fune lo Stretto di Messina, superando il record del mondo in vigore, che era di 800 metri di distanza.

É partita in mattinata, intorno alle 9 l’impresa di Jaan Roose: l’atleta estone della Red Bull da Villa San Giovanni ha attraversato lo Stretto di Messina su una fune di 1,9 cm di larghezza sospesa a 250 metri di altezza. L’arrivo in località “Torre Faro”, a Messina, é avvenuto poco prima di mezzogiorno, secondo la tabella di marcia, ma con un imprevisto a pochissimi minuti dalla fine che ha impedito a Roose di stabilire il nuovo record mondiale di “slackline”, migliorando il precedente primato di quasi un chilometro.

Queste le sue parole ‘a caldo’, subito dopo essere arrivato sul pilone messinese: “Mi sento ‘jaantastic’ – ha detto – sono super contento, un po’ stanco e provato… ma ragazzi, ho fatto la storia, ho camminato per 3,6 km sullo Stretto di Messina! È stata una lunga camminata, piena di sorprese dall’inizio alla fine, ho avuto qualche difficoltà, ma il tempo è stato buono, mi aspettavo più vento”.