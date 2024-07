Catania, preso Verna

Il Catania rafforza la mediana. Accordo fatto per Luca Verna, 31 anni, centrocampista proveniente dal Catanzaro. Il nuovo acquisto rossazzurro ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione 2026/27.

Nato a Lanciano, Verna ha indossato la maglia catanzarese nell’ultimo quadriennio collezionando 152 presenze con 10 reti e 8 assist (27/3/1 nell’ultimo torneo cadetto) e conquistando nel 2023 la promozione in B (la quarta della sua carriera) e la Supercoppa di Serie C.

Il centrocampista abruzzese è cresciuto nella la Virtus Lanciano, club con il quale ha ottenuto nel 2012 la prima delle sue promozioni in B maturate attraverso i playoff. Le altre due sono arrivate con il Pisa, nel 2016 e nel 2019. Verna ha giocato in B anche Carpi e Cosenza e in C con Ternana, Grosseto e Chieti. Nel complesso vanta 126 presenze e 9 gol in cadetteria, 246 gare e 17 reti in C.