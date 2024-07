Catania zozza: e Trantino si sporca le mani

Dopo i 4 spot girati da Zavvo Nicolosi (regista de “La primavera della mia vita), il Comune di Catania continua la campagna contro l’inciviltà dei cittadini nella raccolta dei rifiuti. Così sulla pagina Facebook del sindaco Enrico Trantino appare un video in cui, prima in giacca e cravatta e poi senza, spiega come differenziare correttamente la spazzatura. Lo fa mettendosi i guanti e aprendo un sacco di immondizia che dovrebbe essere indifferenziata, ma in realtà è di diversi tipi. “Se i cittadini non si impegnano – dice separando i rifiuti – non risolveremo niente. Ci vuole l’apporto di tutti, non solo del Comune”.