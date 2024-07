A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti tre mezzi, l’autostrada A19 Palermo-Catania è stata provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Catania all’altezza di Enna (km 106). La circolazione è temporaneamente deviata in uscita a Caltanissetta. Il percorso alternativo è costituito dalle statali 640, 626, 117 bis e 192, con rientro in A19 a Mulinello. Traffico regolare in direzione Palermo.