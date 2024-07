Catania terra terra

CATANIA – E’ passata una settimana e Catania è ancora nera. Nera sulla superficie e nera di umore, perché la cenere dell’Etna è lì sulle strade. Una pioggia di terra nata il 4 luglio, ma la raccolta si è arenata e “i tempi più lunghi del previsto” annunciati per le operazioni di pulizia dal sindaco Enrico Trantino ogni giorno preoccupano di più, perché l’asfalto è ricoperto e il pericolo è costante. E’ ancora possibile per i cittadini portare la cenere nelle isole ecologiche, ma stamattina in quella di Picanello già alle 10 i sacchetti venivano respinti, perché era stato raggiunto il limite di saturazione e i dipendenti invitavano a provare nel punto di raccolta in viale Tirreno: “Per oggi siamo pieni”.

